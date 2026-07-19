Ростехнадзор выдал лицензии на размещение двух энергоблоков Кольской АЭС-2

КАЭС-2 разместится рядом с КАЭС. Фото: Кольская АЭС

Ростехнадзор выдал «Концерну Росэнергоатом» лицензии на размещение двух энергоблоков - № 1 и № 2 - Кольской АЭС-2. Это означает, что выбранная площадка (рядом с КАЭС и городом Полярные Зори) удовлетворяет всем требованиям безопасности.

«В ближайшее время генеральный подрядчик строительства – АО «Концерн Титан-2» – приступит к строительству подъездных дорог, возведению строительно-монтажной базы, планировке территории и сведению лесных насаждений», - рассказали в управлении коммуникаций Кольской АЭС.

Строительство энергоблоком начнется после получения лицензии на сооружение. Для этого необходимо полностью завершить проектирование атомной станции, пройти государственную экспертизу проекта и получить его одобрение в Ростехнадзоре.

Первый блок планируют запустить в 2035 году.

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