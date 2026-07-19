В администрации Мурманска рассказали, можно ли провозить велосипед в общественном транспорте

Ехать с велосипедом в автобусе или троллейбусе можно. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях в пабликах Мурманска стали активно обсуждать тему провоза велосипедов в общественном транспорте. Появилась информация, что с таким «багажом» проехать в автобусе или троллейбусе нельзя.

Ситуацию прокомментировали в администрации Мурманска.

«Согласно федеральному закону об автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, пассажир имеет право на бесплатный провоз ручной клади до 120 сантиметров по сумме трех измерений, а также лыж, санок и детской коляски. Но что делать, если сломался «железный конь» и нужно добраться до ремонта? Отвечаю: велосипед в троллейбусе возить можно. Но есть одно золотое правило — он не должен мешать входу и выходу других пассажиров», - рассказал глава Мурманска Иван Лебедев.

Он напомним, что приоритет в общественном транспорте - у детских колясок и маломобильных северян.

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