В Мурманске вынесли приговор угонщику, попавшему в ДТП на чужой «Волге»

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор ранее не раз судимому местному жителю, которого признали виновным в угоне автомобиля.

В ночь с 9 на 10 августа 2025 года нетрезвый мужчина заметил во дворе дома незапертый автомобиль ГАЗ-3110. Через открытую водительскую дверь он проник в салон, нашел в бардачке ключ зажигания, завел машину и поехал кататься по Ленинскому округу.

Поездка закончилась аварией. После ДТП мужчину задержали сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия.

«Суд признал северянина по части 1 статьи 166 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 8 месяцев», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Так как мужчина ранее уже был осужден, суд частично присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. В итоге ему назначили 1 год и 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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