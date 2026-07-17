Прокуратура выявила незаконную установку ветрогенератора в лесу под Мурманском

В отношении должностного лица организации возбуждены дела об административных правонарушениях. Фото: Прокуратура Мурманской области

Мурманская природоохранная прокуратура выявила нарушения лесного законодательства в деятельности АО «Первая Башенная Компания». Ущерб лесному фонду превысил 517 тысяч рублей.

При проверке выяснилось, что организации было согласовано размещение на землях лесного фонда антенно-мачтового сооружения высотой 40 метров. Однако помимо него компания установила ветрогенератор, не оформив необходимые документы на использование лесного участка для этих целей.

При проведении работ была уничтожена лесная подстилка, территорию засыпали щебнем, а также вырубили часть лесных насаждений.

«В результате указанных действий лесному фонду причинен вред в размере 517 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре.

Компании внесли представление об устранении нарушений. В отношении должностного лица организации возбуждены дела об административных правонарушениях.