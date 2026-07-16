В Кольском округе перевернулся Volkswagen, пострадали три человека

Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливаются причины аварии. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

В Кольском округе днем 16 июля произошло серьезное ДТП. Около 12.30 на 1342-м километре трассы Р-21 «Кола» съехал в кювет Volkswagen и перевернулся на бок.

На месте происшествия работали спасатели.

«Три человека пострадали, двое из них госпитализированы, один обслужен амбулаторно бригадой скорой помощи», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливаются причины аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru