В Кольском округе перевернулся Volkswagen, пострадали три человека

В Кольском округе днем 16 июля произошло серьезное ДТП. Около 12.30 на 1342-м километре трассы Р-21 «Кола» съехал в кювет Volkswagen и перевернулся на бок.
На месте происшествия работали спасатели.
«Три человека пострадали, двое из них госпитализированы, один обслужен амбулаторно бригадой скорой помощи», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливаются причины аварии.
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