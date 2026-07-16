В Оленегорске строят мемориал в память о погибших участниках СВО

Мемориал создают в сквере на Ленинградском проспекте в рамках программы «На Севере — твой проект». Фото: Администрация города Оленегорска / vk.com/olenegorsk_adm

В Оленегорске продолжается строительство мемориала в память о жителях города, погибших при исполнении воинского долга в зоне СВО. Ход работ проверили глава города Сергей Пашинский и депутат Мурманской областной Думы Лариса Орлова.

Мемориал создают в сквере на Ленинградском проспекте в рамках программы «На Севере — твой проект».

На сегодняшний день подрядчик завершил демонтажные работы, залил железобетонное основание и ступени. Следующим этапом станет укладка плитки.

«Готовность объекта на сегодняшний день составляет 18,5%. Работы ведутся в срок, в соответствии с графиком», - сообщили в администрации Оленегорска.

После завершения строительства на ступенях мемориала установят гранитные плиты с именами жителей Оленегорска, погибших в ходе спецоперации.

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