В Мурманской области разыскивают гендиректора компании по делу о неуплате налогов

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, следователи просят сообщить об этом в СУ СК России по Мурманской области по телефонам: 8-921-040-07-04 (круглосуточный телефон доверия), 8 (8152) 403-938, 8 (8152) 403-957 или по номеру 102. Фото: СУ СКР по Мурманской области

СУ СК России по Мурманской области объявило в розыск генерального директора ООО «Магистраль» Месропа Шанкояна. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, руководитель компании в период с 2021 по 2024 год вносил в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и сумме налога, подлежащего уплате. В результате бюджет недополучил более 23 млн рублей.

В отношении мужчины расследуется уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»).

«В ходе расследования уголовного дела Шанкоян скрылся от органов предварительного следствия, его местонахождение до настоящего времени не установлено», - сообщили в ведомстве.

Разыскиваемому 43 года. Он среднего телосложения, рост около 175 сантиметров, с короткими темными волосами и лобными залысинами, лицо круглое, особых примет нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подозреваемого, следователи просят сообщить об этом в СУ СК России по Мурманской области по телефонам: 8-921-040-07-04 (круглосуточный телефон доверия), 8 (8152) 403-938, 8 (8152) 403-957 или по номеру 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru