В Мурманской области вынесли приговор девушке-курьеру телефонных мошенников

Суд признал жительницу Апатитов виновной и назначил ей год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Апатитский городской суд вынес приговор 22-летней местной жительнице, которая похитила у пенсионерки крупную сумму.

Преступление было совершено в марте 2026 года. По версии следствия, девушка действовала по указанию сообщника, личность которого пока не известна.

«Злоумышленники убедили пожилую женщину, что ей необходимо «задекларировать» свои сбережения, чтобы избежать якобы грозящей уголовной ответственности за мошенничество. После этого подсудимая приехала к пенсионерке и забрала у нее 496 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре региона.

Часть полученных денег девушка перевела своему сообщнику, около 80 тысяч рублей оставила себе.

Суд признал жительницу Апатитов виновной и назначил ей год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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