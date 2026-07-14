В Мурманской области работник крабового цеха получил тяжелую травму на борту судна

Материалы расследования направлены в следственные органы. Фото: Гострудинспекция в Мурманской области

Гострудинспекция Мурманской области завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего с работником компании «Антей Север».

Инцидент произошел в июне в цехе переработки краба на борту судна. Во время работы нога мастера обработки попала в механизм транспортера морозильной установки. Мужчина получил тяжелую травму.

«Во время расследования специалисты установили несколько причин происшествия. Среди них - отсутствие необходимой технологической документации, нарушение требований охраны труда и инструкции по эксплуатации оборудования, а также недостаточный контроль за организацией работ. Кроме того, были выявлены нарушения требований Трудового кодекса и правил охраны труда при добыче и переработке водных биоресурсов», - сообщили в ведомстве.

Теперь в компании должны провести внеплановые инструктажи и подготовить недостающую технологическую документацию.

Материалы расследования направлены в следственные органы. Также Гострудинспекция рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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