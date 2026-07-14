В Мурманске будут судить директора УК после падения наледи на прохожего

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из управляющих компаний. Его обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

«ЧП произошло 14 марта 2026 года у дома № 76 на проспекте Ленина. С крыши здания на 33-летнего мужчину сошла наледь. Пострадавший получил травмы средней тяжести», - сообщили в СУ СК России по Мурманской области.

По версии следствия, руководитель УК не привлек к очистке крыши квалифицированных специалистов, а также не обеспечил должную организацию и контроль за проведением работ по уборке снега и наледи.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Оно направлено в суд для рассмотрения.

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