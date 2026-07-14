В Мурманской области откроются «палатки здоровья» и пункты экспресс-скрининга

Стационарные пункты экспресс-скрининга, «палатки здоровья» и мобильные комплексы начнут принимать жителей уже с конца июля этого года. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области запускают новый проект «Здоровый Север», который сделает профилактические обследования доступнее для жителей региона. В регионе заработают стационарные пункты экспресс-скрининга, «палатки здоровья» и мобильные медицинские комплексы.

«Пункты ежедневного экспресс-скрининга откроются в торговых центрах Мурманска. Здесь за несколько минут жители смогут бесплатно проверить артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови и уровень стресса. Для оценки состояния здоровья будут использовать технологии искусственного интеллекта», - рассказали в минздраве региона.

Еще одним направлением проекта станут «палатки здоровья». Их установят в местах массового отдыха и проведения мероприятий с конца июля до конца сентября. На обследование нужно около 5-7 минут. Если специалисты выявят отклонения, посетителю порекомендуют пройти диспансеризацию или дополнительное обследование.

Продолжат работу и мобильные комплексы «Поезд здоровья», которые будут выезжать в отдаленные населенные пункты региона. В их составе работают врачебные бригады, оснащенные аппаратами УЗИ, ЭКГ, флюорографами, маммографами, собственной лабораторией и стоматологическим кабинетом.

Стационарные пункты экспресс-скрининга, «палатки здоровья» и мобильные комплексы начнут принимать жителей уже с конца июля этого года. График их работы опубликуют на сайте и в официальных сообществах минздрава.

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