Один из самых труднодоступных и живописных. На острове Кильдин стартовал ремонт 70-летнего маяка

Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области стартовал четвертый сезон проекта «От родника до океана. Маяки». Первые добровольцы уже приступили к ремонту маяка Кильдинский Северный на острове Кильдин в Баренцевом море.

В первом выезде приняли участие около 30 волонтеров из Мурманска, Североморска, Мончегорска и Карелии, в том числе представители крупных предприятий региона. Всего в этом сезоне к проекту планируют привлечь около 100 добровольцев.

В течение июля запланированы четыре экспедиции на остров. Волонтерам предстоит очистить, загрунтовать и покрасить маяк, восстановить часть облицовки, заменить окна и двери, а также отремонтировать внутренние лестницы и основание сооружения. Общая площадь работ составит 550 квадратных метров.

Как отметила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис, восстановление Кильдинского Северного маяка давно было одной из главных целей проекта.

«Ему уже более 70 лет, он давно нуждался в ремонте, а условия здесь одни из самых сложных. Это островная территория, куда непросто доставлять материалы и привозить волонтеров. Тем ценнее, что нам удалось начать работы и сразу войти в график», - подчеркнула она.

Маяк высотой 19 метров построили в 1953 году. С 1977 года он работает в автоматическом режиме, а в 2004 году на нем установили солнечную электростанцию. Несмотря на это, сооружение давно нуждалось в капитальном ремонте.

По словам офицера гидрографической службы Северного флота Вадима Алексеенко, Кильдинский Северный остается важным ориентиром для судов, следующих вдоль северного побережья Кольского полуострова и через Кольский залив.

Напомним: прошлым летом волонтеры облагородили Вайдагубский маяк на полуострове Рыбачий.

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