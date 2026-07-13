В Мурманске пропал 62-летний пенсионер

Тех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо к волонтерам отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.com/la_murmansk

В Мурманске идут поиски 62-летнего пенсионера Андрея Яковлева. С 9 июля местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы с проседью, карие глаза. Был одет в серо-синюю ветровку, джинсы, белые кроссовки.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем северянине, просят обратиться в полицию: 02 или 102 либо к волонтерам отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52.

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