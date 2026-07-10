Роддом Кандалакши на две недели закроют на плановую дезинфекцию

В Кандалакшской центральной районной больнице временно закроют акушерское отделение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кандалакшской центральной районной больнице временно закроют акушерское отделение. С 13 по 27 июля там проведут плановую дезинфекцию и санитарную обработку, сообщили в минздраве региона.

На время работ беременных и рожениц будут направлять в другие медучреждения региона. Женщин с низким и средним риском осложнений примет Апатитско-Кировская ЦРБ, а пациенток высокой группы риска - Перинатальный центр Мурманского областного многопрофильного центра.

«Если возникнет экстренная ситуация или перевозить пациентку будет нельзя по медицинским показаниям, помощь окажут в Кандалакшской ЦРБ - для этого в больнице предусмотрен специальный родильный бокс», - уточнили в министерстве.

Такие санобработки ежегодно проводят во всех акушерских стационарах региона по заранее утвержденному графику.

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