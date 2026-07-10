Госдума поддержала инициативу от Мурманской области о снижении нагрузки на рыбаков

Поправка предусматривает передачу Правительству России полномочий определять случаи, когда перегрузку и приемку уловов можно проводить без обязательного присутствия сотрудников пограничных органов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума поддержала законопроект с поправкой, которая позволит сократить административную нагрузку на рыбопромысловые компании. Одним из авторов инициативы стала сенатор от Мурманской области Елена Дягилева.

Поправка предусматривает передачу Правительству России полномочий определять случаи, когда перегрузку и приемку уловов можно проводить без обязательного присутствия сотрудников пограничных органов. Ранее инспекторы должны были присутствовать при всех подобных операциях.

По словам Елены Дягилевой, изменения позволят перейти к риск-ориентированному подходу и исключить дублирование контроля там, где уже работают современные цифровые системы учета.

«Уже внедрены электронные промысловые журналы, системы позиционирования судов и прослеживаемости продукции. Проверки также проводятся при прохождении судами контрольных точек, а на берегу уловы контролируют сразу несколько госорганов. Все это приводит к дублированию функций, дополнительным расходам и потере времени для рыбопромысловых предприятий», - отметила сенатор.

Она подчеркнула, что ко второму чтению документ был существенно доработан: уточнена терминология, внесены юридико-технические изменения и пересмотрен сам механизм контроля.

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