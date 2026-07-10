В Мурманской области на выходных потеплеет до +27 градусов

13 июля осадки постепенно прекратятся, температура воздуха днем составит до +16+21. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области на ближайших выходных значительно потеплеет. Воздух прогреется до +27 градусов.

«11 июля погоду нашего региона будет определять поле повышенного давления. Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15, днем +22+27», - сообщили в мурманском гидрометцентре.

12 июля местами ожидаются грозы. При прохождении атмосферного фронта ветер повернет к северному направлению и температура воздуха понизится. 13 июля осадки постепенно прекратятся, температура воздуха днем составит до +16+21.

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