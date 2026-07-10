Мурманский океанариум собрал 2,5 млн рублей на выплату долгов по зарплате

В океанариуме отмечают, что вопрос сохранения учреждения остается сложным и требует времени. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманскому океанариуму удалось собрать 2,5 млн рублей пожертвований. Благодаря этому учреждение полностью погасило долги по зарплате перед сотрудниками, накопившиеся с февраля по май.

Сейчас коллектив учреждения вместе с властями Мурманской области и города продолжает работу над решением остальных вопросов, необходимых для сохранения океанариума.

«Спасибо всем, кто откликнулся на призыв губернатора, а так же поучаствовал в народном сборе который проходил чуть раньше(эти деньги мы не могли пускать на погашение долгов по зарплате). Деньги народного сбора ушли на морозильную камеру и ремонт вентиляции», - отметили в океанариуме.

Несмотря на достигнутый результат, сбор средств продолжается. В океанариуме отмечают, что вопрос сохранения учреждения остается сложным и требует времени.

Напомним: Мурманский океанариум остается закрытым с 2022 года, сейчас там продолжается реконструкция. Из-за долгов собственника у учреждения могут отобрать земельный участок, а сотрудники с февраля 2026 года не получали зарплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru