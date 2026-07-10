Жители Мурманской области хранят на банковских вкладах более 382 млрд рублей

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны на конец июня составляла 12,7% годовых. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 1 июня 2026 года жители Мурманской области держат на банковских вкладах и счетах 382,1 млрд рублей. За год объем сбережений северян увеличился на 47,8 млрд рублей, или на 14%, сообщили в региональном отделении Банка России.

Почти все накопления жители региона предпочитают хранить в национальной валюте. Доля рублевых сбережений достигла 97%.

Как отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина, несмотря на постепенное снижение процентных ставок, банковские депозиты остаются востребованным способом сохранить деньги.

«Депозиты обеспечивают сохранность средств и гарантированную доходность, которая пока остается выше уровня инфляции. Кроме того, вклады на сумму до 1,4 млн рублей застрахованы государством», - подчеркнула специалист.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках страны на конец июня составляла 12,7% годовых.

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