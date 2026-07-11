В Мурманской области с начала года родились более 1,5 тысячи малышей

Родовый сертификат оформляется в электронном виде при первом обращении в женскую консультацию, родильный дом или детскую поликлинику. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года в Мурманской области с помощью родовых сертификатов медицинскую помощь получили 1511 женщин. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

За этот период в семьях Заполярья родились 791 мальчик и 731 девочка. Еще 22 жительницы региона стали мамами двойняшек. В третий раз мамами стали 300 женщин, а четвертого и более ребенка родили 123 северянки.

«Средний рост новорожденных составил 51,6 см, а средний вес - 3,4 кг. Самым «урожайным» месяцем по числу новорожденных стал март, а чаще всего малыши появлялись на свет по пятницам», - привели статистку в СФР.

Родовый сертификат оформляется в электронном виде при первом обращении в женскую консультацию, родильный дом или детскую поликлинику. Средства по нему перечисляются медицинским учреждениям за оказание помощи беременным женщинам и детям в первый год жизни. При этом сертификат действует только в системе ОМС - если женщина наблюдается в частной клинике, он не оформляется.

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