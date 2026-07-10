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НовостиОбщество10 июля 2026 9:12

Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу обманутого пенсионера из Кандалакши

Прокуратура Кандалакши помогла вернуть пенсионеру деньги, переведенные мошенникам
Наталья ЛОБАНОВА
Суд обязал молодого человека вернуть пенсионеру 500 тысяч рублей. Вся сумма была возвращена.

Суд обязал молодого человека вернуть пенсионеру 500 тысяч рублей. Вся сумма была возвращена.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кандалакши помогла 66-летнему пенсионеру вернуть 500 тысяч рублей, которые он перевел телефонным мошенникам. Злоумышленник убедил пожилого мужчину оформить кредит, а затем перевести деньги на чужой банковский счет.

«Во время расследования удалось установить владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался 22-летний житель Анадыря. Для защиты прав потерпевшего прокуратура направила в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения», - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд обязал молодого человека вернуть пенсионеру 500 тысяч рублей. Вся сумма была возвращена.

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