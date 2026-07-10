Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу обманутого пенсионера из Кандалакши

Суд обязал молодого человека вернуть пенсионеру 500 тысяч рублей. Вся сумма была возвращена. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кандалакши помогла 66-летнему пенсионеру вернуть 500 тысяч рублей, которые он перевел телефонным мошенникам. Злоумышленник убедил пожилого мужчину оформить кредит, а затем перевести деньги на чужой банковский счет.

«Во время расследования удалось установить владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался 22-летний житель Анадыря. Для защиты прав потерпевшего прокуратура направила в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения», - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд обязал молодого человека вернуть пенсионеру 500 тысяч рублей. Вся сумма была возвращена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru