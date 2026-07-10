Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу обманутого пенсионера из Кандалакши

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Прокуратура Кандалакши помогла 66-летнему пенсионеру вернуть 500 тысяч рублей, которые он перевел телефонным мошенникам. Злоумышленник убедил пожилого мужчину оформить кредит, а затем перевести деньги на чужой банковский счет.
«Во время расследования удалось установить владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался 22-летний житель Анадыря. Для защиты прав потерпевшего прокуратура направила в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения», - сообщили в надзорном ведомстве.
Суд обязал молодого человека вернуть пенсионеру 500 тысяч рублей. Вся сумма была возвращена.
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