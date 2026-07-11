В Кандалакшском заповеднике завершили необычную процедуру для тысяч птенцов

В заповеднике просят жителей сообщать о встречах с окольцованными птицами. Фото: А. Пилипенко / ФГБУ Кандалакшский природный заповедник / vk.com/clubzapovedkand

В Беломорской части Кандалакшского заповедника завершился сезонный этап кольцевания птенцов чаек и уток. В работе приняли участие сотрудники заповедника, приглашенные орнитологи и волонтеры.

Кольцевание проводят во время учета гнездящихся птиц и специальных выездов на островные колонии, когда птенцы уже достаточно подрастают. Основным способом мечения остаются металлические кольца. В этом году заповедник получил более 6 тысяч таких колец в дар от благотворительного фонда «Возрождение природы».

Помимо металлических, ученые используют и белые пластиковые кольца. Их надевают только достаточно крупным птенцам, поскольку на лапках совсем маленьких птиц они не удержатся. При этом пластиковое кольцо всегда дополняется металлическим.

«Пластиковые кольца позволяют считывать номер птицы на расстоянии с помощью бинокля или подзорной трубы, не отлавливая ее повторно. Благодаря этому ученые значительно чаще получают информацию о перемещениях окольцованных птиц», - рассказали в заповеднике.

Однако со временем пластик может разрушиться, поэтому металлическое кольцо остается на птице на всю жизнь.

В заповеднике также просят жителей сообщать о встречах с окольцованными птицами. Если удастся разглядеть номер кольца, дату и место встречи, эти сведения помогут орнитологам отслеживать миграцию и продолжительность жизни птиц. Информацию можно передать в Центр кольцевания птиц или напрямую в Кандалакшский заповедник.

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