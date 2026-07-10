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НовостиОбщество10 июля 2026 8:54

Жительнице Североморска вынесли приговор за систематическое избиение ребенка

За истязание малолетней дочери северянка получила почти четыре года колонии
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Женщину приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Женщину приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области вынесли приговор 31-летней жительнице Североморска, которая систематически избивала свою малолетнюю дочь.

«Ребенок испытывал физическую боль, психические страдания и получил травмы. Мать не исполняла обязанности по воспитанию дочери и допускала жестокое обращение с ней», - сообщили в прокуратуре региона.

Суд признал северянку виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии») и статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением»).

Женщину приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал с осужденной в пользу ребенка 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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