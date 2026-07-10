В Мурманске полицейские ликвидировали гаражную наркооранжерею

Фото: УМВД по Мурманской области.

В Мурманске сотрудники полиции вместе с погрануправлением ФСБ пресекли деятельность 41-летнего местного жителя, который выращивал наркотические растения.

Мужчина оборудовал в своем гараже помещение для культивирования конопли. Во время обыска правоохранители обнаружили 80 кустов растения, стеклянные емкости с измельченной растительной массой, оборудование для измельчения и фасовки, а также приспособления для изготовления и употребления наркотических веществ.

«Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является каннабисом (марихуаной). Общая масса высушенного наркотика составила около 140 граммов, что относится к крупному размеру», - сообщили в УМВД региона.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. На допросе он заявил, что выращивал коноплю исключительно для личного употребления.

В отношении мурманчанина возбуждены уголовные дела, его взяли под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru