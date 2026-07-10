Скончался бывший заместитель мэра Мурманска Юрий Бергер

Прощание с Юрием Бергером состоится 14 июля в 10:00 в зале прощания по адресу: Мурманск, улица Радищева, 29/1. Фото: из архива ООО "НВК"

9 июля на 80-м году жизни скончался бывший заместитель мэра Мурманска, известный управленец и предприниматель Юрий Зальевич Бергер. Значительная часть его профессиональной деятельности была связана с развитием Мурманской области.

Юрий Бергер родился в 1946 году в Мурманске. В середине 1950-х годов его семья переехала в Мончегорск. Трудовую деятельность он начал в 1962 году в тресте «Кольстрой», а позже заочно окончил Ленинградский финансово-экономический институт.

В 90-е Юрий Бергер курировал программу «Северный завоз», обеспечивавшую арктические территории топливом, продовольствием и медикаментами. Занимал должность заместителя главы администрации Мурманской области при губернаторе Юрии Евдокимове.

В разные годы Бергер руководил региональным представительством группы «Менатеп», возглавлял «Кольское территориальное агентство воздушных сообщений» и ОАО «Аэропорт Мурманск». Также он избирался депутатом местных Советов, руководил Федерацией карате Мурманской области.

Прощание с Юрием Бергером состоится 14 июля в 10:00 в зале прощания по адресу: Мурманск, улица Радищева, 29/1. После церемонии пройдет выезд в Мончегорск, где состоятся похороны, сообщает Telegram-канал «Заполярный ворчун» (16+).