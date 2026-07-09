Вдова героя СВО передала личные вещи бойца в Мурманский краеведческий музей

В музей передали госнаграды и личные вещи бойца, которые сопровождали его во время выполнения боевых задач. Фото: Оперативный штаб Мурманской области

В Мурманском областном краеведческом музее прошла церемония передачи на вечное хранение личных вещей участника СВО Владимира Нетребы. Специально для этого в Мурманск из Воронежа приехала вдова героя Марина Нетреба.

«Когда он погиб, мне хотелось увековечить не только его подвиг, но и подвиг всех ребят. Важно понять, что война - это не картинка. И важно, чтобы осталась память. Память о моем муже и о всех, кто участвует в СВО. Самое главное, что он останется всегда со мной», - сказала Марина Нетреба.

Владимир Нетреба родился 6 января 1994 года. Он принимал участие в событиях «Крымской весны», а затем выполнял боевые задачи в зоне спецоперации. За проявленные мужество и героизм военнослужащий был дважды награжден медалью «За отвагу», а также медалью «За храбрость» II степени и медалью Жукова. Погиб при исполнении воинского долга 28 июля 2025 года.

В музей передали госнаграды и личные вещи бойца, которые сопровождали его во время выполнения боевых задач. Они станут частью постоянной экспозиции, посвященной участникам СВО.

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