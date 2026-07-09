Аэропорт Мурманска выплатит 313 тыс. рублей после столкновения самолета с птицей

Инцидент произошел в июле 2024 года. Во время пробега после посадки воздушное судно столкнулось с зимняком - птицей семейства ястребиных. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд взыскал с аэропорта «Мурманск» более 313 тысяч рублей убытков после столкновения самолета с птицей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Во время пробега после посадки воздушное судно столкнулось с зимняком - птицей семейства ястребиных. В результате были повреждены элементы правой стойки шасси, в том числе гидравлический шланг тормозной системы.

При этом, как отмечается в судебных материалах, происшествие не повлияло на работу двигателей и других систем самолета.

Суд пришел к выводу, что причиной авиационного инцидента стала недостаточная эффективность мероприятий по отпугиванию птиц на взлетно-посадочной полосе и в зоне приземления.

В сумму взыскания вошли расходы на ремонт воздушного судна и необходимые материалы, а также затраты на размещение в гостинице и питание пассажиров и членов экипажа, которые не смогли вовремя вылететь стыковочным рейсом из-за задержки самолета.