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НовостиОбщество9 июля 2026 11:55

Аэропорт Мурманска выплатит 313 тыс. рублей после столкновения самолета с птицей

Аэропорт «Мурманск» заплатит за повреждение самолета птицей
Наталья ЛОБАНОВА
Инцидент произошел в июле 2024 года. Во время пробега после посадки воздушное судно столкнулось с зимняком - птицей семейства ястребиных.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Во время пробега после посадки воздушное судно столкнулось с зимняком - птицей семейства ястребиных.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд взыскал с аэропорта «Мурманск» более 313 тысяч рублей убытков после столкновения самолета с птицей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Во время пробега после посадки воздушное судно столкнулось с зимняком - птицей семейства ястребиных. В результате были повреждены элементы правой стойки шасси, в том числе гидравлический шланг тормозной системы.

При этом, как отмечается в судебных материалах, происшествие не повлияло на работу двигателей и других систем самолета.

Суд пришел к выводу, что причиной авиационного инцидента стала недостаточная эффективность мероприятий по отпугиванию птиц на взлетно-посадочной полосе и в зоне приземления.

В сумму взыскания вошли расходы на ремонт воздушного судна и необходимые материалы, а также затраты на размещение в гостинице и питание пассажиров и членов экипажа, которые не смогли вовремя вылететь стыковочным рейсом из-за задержки самолета.