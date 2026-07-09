В Мурманской области объем ипотечного кредитования вырос на 68%

Растет интерес и к строительству частных домов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

С января по май 2026 года жители Мурманской области оформили ипотечных кредитов на 8,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи вырос на 68%.

Как сообщили в региональном отделении Банка России, с начала года северяне получили более 2,6 тысячи ипотечных жилищных кредитов. Средний размер одного займа составил 3,4 млн рублей, а средний срок ипотеки сократился до 21 года и трех месяцев - это на полтора года меньше, чем годом ранее.

Растет интерес и к строительству частных домов. С начала года банки выдали 154 ипотечных кредита на индивидуальное жилищное строительство и покупку домов на общую сумму 611 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом количество таких кредитов увеличилось на 7,7%, а их общий объем - на 56,7%.

«Совокупный ипотечный портфель северян растет – постепенное снижение рыночных ставок вслед за ключевой ставкой стимулирует жителей региона возвращаться на ипотечный рынок. В том числе об этом свидетельствует и рост выдачи ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Напомним: «Арктическую ипотеку» в Мурманской области сделали доступнее.

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