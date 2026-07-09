В Кандалакше вынесли приговор за выращивание 10 кустов конопли

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Кандалакшский районный суд вынес приговор местному жителю, который выращивал дома наркотические растения.

Так, осенью 2025 года северянин вырастил 10 кустов конопли. Из растений он изготовил более 900 граммов каннабиса (марихуаны), который хранил дома и в гараже для личного употребления.

«В ходе расследования обвиняемый признал вину и активно сотрудничал со следствием. Суд также учел, что ранее мужчина не был судим, положительно характеризуется, имеет хронические заболевания и не привлекался к уголовной ответственности», - сообщили в суде.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере») и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в 200 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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