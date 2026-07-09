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НовостиОбщество9 июля 2026 13:35

В Мурманской области назвали среднюю зарплату работников рыбной отрасли

Средняя зарплата в рыбной отрасли Мурманской области превысила 292 тыс. рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Среднемесячная номинальная зарплата работников рыбной отрасли Мурманской области по итогам 2025 года составила 292,2 тысячи рублей.

Среднемесячная номинальная зарплата работников рыбной отрасли Мурманской области по итогам 2025 года составила 292,2 тысячи рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячная номинальная зарплата работников рыбной отрасли Мурманской области по итогам 2025 года составила 292,2 тысячи рублей. Такие данные приводит Мурманскстат.

По информации ведомства, в рыбохозяйственном комплексе региона работают 265 организаций. Из них 150 занимаются рыболовством, 86 - переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков, еще 29 специализируются на рыбоводстве. Среднесписочная численность работников отрасли превышает 5,1 тысячи человек.

«В 2025 году в Мурманской области добыли 425,6 тысячи тонн рыбы и других водных биоресурсов. На долю региона приходится около 9% всей рыбной продукции, произведенной в России», - сообщили в Мурманскстате.

Также продолжает расти потребление рыбы. Если в 2022 году в среднем один житель региона потреблял 21,9 кг рыбной продукции в год, то в 2024 году этот показатель увеличился до 23,3 кг.

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