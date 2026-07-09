В Мурманской области назвали среднюю зарплату работников рыбной отрасли

Среднемесячная номинальная зарплата работников рыбной отрасли Мурманской области по итогам 2025 года составила 292,2 тысячи рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячная номинальная зарплата работников рыбной отрасли Мурманской области по итогам 2025 года составила 292,2 тысячи рублей. Такие данные приводит Мурманскстат.

По информации ведомства, в рыбохозяйственном комплексе региона работают 265 организаций. Из них 150 занимаются рыболовством, 86 - переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков, еще 29 специализируются на рыбоводстве. Среднесписочная численность работников отрасли превышает 5,1 тысячи человек.

«В 2025 году в Мурманской области добыли 425,6 тысячи тонн рыбы и других водных биоресурсов. На долю региона приходится около 9% всей рыбной продукции, произведенной в России», - сообщили в Мурманскстате.

Также продолжает расти потребление рыбы. Если в 2022 году в среднем один житель региона потреблял 21,9 кг рыбной продукции в год, то в 2024 году этот показатель увеличился до 23,3 кг.

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