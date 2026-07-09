В Умбе раскрыли убийство по горячим следам

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Полицейские и следователи раскрыли убийство, совершенное в Умбе. По подозрению в преступлении задержан 47-летний житель Кандалакши.

2 июля в дежурную часть поступило сообщение от прохожего, который обнаружил на улице Ключевой мертвого мужчину. На место выехали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Во время осмотра тела выяснилось, что смерть носит криминальный характер - на груди погибшего были ножевые ранения.

Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого.

«Злоумышленник рассказал, что он вместе с погибшим распивал спиртное в квартире последнего. Во время застолья между ними произошел конфликт. Подозреваемый взял на кухне нож и несколько раз ударил хозяина квартиры в грудь, после чего скрылся. Пострадавший смог выйти на улицу, где вскоре скончался», - сообщили в УМВД региона.

Следственное управление СК России по Мурманской области возбудило в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

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