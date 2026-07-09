Житель Оленегорска лишился Kia за выезд на встречную полосу из-за ямы

Мурманский областной суд оставил без изменения приговор жителю Оленегорска, которого признали виновным в повторном нарушении ПДД. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманский областной суд оставил без изменения приговор жителю Оленегорска, которого признали виновным в повторном нарушении ПДД. Мужчина выехал на встречную полосу, объяснив свой маневр необходимостью объехать яму на дороге.

Инцидент произошел 15 ноября 2024 года на Т-образном перекрестке улиц Кирова и Мира. Во время поворота направо водитель автомобиля Kia Mohave оказался на полосе встречного движения. Нарушение заметили сотрудники ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования.

При проверке выяснилось, что мужчина уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение, а срок предыдущего наказания еще не истек.

«Водитель вину не признал. Он утверждал, что был вынужден выехать на встречную полосу из-за ямы на дороге. Кроме того, мужчина ссылался на заболевание позвоночника, из-за которого проезд через неровность мог причинить ему сильную боль», - сообщили в суде.

Однако суд установил, что яма была за пределами проезжей части и не мешала безопасно выполнить поворот. Это подтвердили записи видеорегистраторов, схема места происшествия и показания свидетелей. На фотографиях также были видны следы других автомобилей, которые проезжали этот участок без нарушения правил.

Суд также отметил, что даже при неудовлетворительном состоянии дороги водитель обязан соблюдать требования ПДД. Если выполнить маневр безопасно невозможно, необходимо выбрать другой маршрут, а не выезжать на встречную полосу.

Ранее Оленегорский городской суд назначил мужчине штраф в 210 тысяч рублей, лишил его водительских прав на два года и постановил конфисковать автомобиль Kia Mohave в доход государства.

Защита попыталась обжаловать приговор, однако Мурманский областной суд признал его законным и оставил без изменений. Решение вступило в законную силу.

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