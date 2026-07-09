Мурманский океанариум получил более 1 млн рублей пожертвований

В океанариуме сообщили, что сейчас прорабатываются варианты сохранения учреждения и его открытия после завершения необходимых процедур. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поддержку Мурманского океанариума удалось собрать уже более миллиона рублей. Об этом сообщили сотрудники учреждения, поблагодарив всех, кто откликнулся на призыв о помощи.

По словам представителей океанариума, средства перечислили члены правительства Мурманской области, депутаты областной думы, городских и поселковых советов, жители региона и других российских городов, бывшие сотрудники, а также люди, которые давно помогают учреждению и следят за его работой.

«Очень приятно, что в деле спасения океанариума участвуют многие жители области не только сейчас, но и в недалеком прошлом. Благодарим всех и каждого!» - отметили сотрудники.

В океанариуме также сообщили, что сейчас прорабатываются варианты сохранения учреждения и его открытия после завершения необходимых процедур. Однако этот процесс требует времени.

Напомним, Мурманский океанариум оказался в тяжелом финансовом положении. Из-за долгов учреждение рискует лишиться земельного участка, а сотрудники не получают зарплату с февраля 2026 года. Собранные средства в первую очередь направляют на погашение задолженности по зарплате. Кроме того, продолжается реконструкция здания, необходимая для получения лицензии на дальнейшую работу.

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