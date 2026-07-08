20 лет хранил находку на кухне. Житель Ковдора попал под уголовное дело за найденный в лесу порох

В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ковдоре полицейские задержали двух мужчин, которые незаконно хранили боеприпасы и взрывчатые вещества. В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела.

Так, у 66-летнего ковдорчанина сотрудники полиции обнаружили 91 патрон. Экспертиза показала, что это боеприпасы заводского изготовления, предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия.

«Пенсионер рассказал, что раньше занимался охотой и имел разрешение на хранение оружия. После окончания срока действия лицензии он сдал оружие, однако патроны оставил у себя», - сообщили в УМВД региона.

А у 59-летнего жителя Ковдора дома нашли около 200 граммов пороха. Исследование подтвердило, что это промышленно изготовленный бездымный нитроглицериновый порох. По словам мужчины, он нашел его около 20 лет назад в лесу, принес домой, положил в кухонный шкаф и со временем забыл о находке.

В отношении обоих северян возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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