Ученые испытают на Северном полюсе уникальную стратосферную платформу

Если испытания пройдут успешно, с помощью стратосферной платформы впервые попытаются организовать прямую трансляцию с Северного полюса. Фото: Департамент коммуникаций Росатома

Во время 7-й научно-просветительской экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний» пройдет уникальный эксперимент по экологическому мониторингу Арктики. На борту атомного ледокола «50 лет Победы» участники экспедиции запустят возвращаемую стратосферную платформу, созданную при участии ученых МАУ.

Разработку создали специалисты МАУ, лаборатории «Стратонавтика», Харбинского политехнического университета и Фонда защитников природы. Платформа способна подниматься на высоту более 20 километров, преодолевать свыше 150 километров и возвращаться в точку запуска. Она оснащена комплексом датчиков и мультиспектральной камерой.

«Собранные данные помогут ученым контролировать обстановку на Северном морском пути, оценивать последствия изменения климата, следить за популяциями морских млекопитающих и оперативно реагировать на экологические аварии», – отметила и. о. ректора МАУ Мария Князева.

Кроме того, если испытания пройдут успешно, с помощью стратосферной платформы впервые попытаются организовать прямую трансляцию с Северного полюса. Сигнал будет передаваться на радио «Маяк» и в соцсети проекта «Ледокол знаний». Это также позволит протестировать устойчивую связь в высоких широтах, что важно для безопасности судоходства в Арктике.

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