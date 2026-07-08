В Мурманске после капремонта открылся отдел по вопросам миграции

Перед открытием обновленного здания чин освящения провел член Общественного совета при УМВД России по Мурманской области, протоиерей Владимир. Фото: УМВД по Мурманской области

В Мурманске после капремонта возобновил работу городской отдел по вопросам миграции отдела полиции № 2 УМВД России. Подразделение принимает жителей по адресу: улица 6-й Комсомольской батареи, 55.

Перед открытием обновленного здания чин освящения провел член Общественного совета при УМВД России по Мурманской области, протоиерей Владимир.

«Во время ремонта в здании заменили кровлю, инженерные сети, окна и входные группы, выполнили перепланировку и полностью обновили внутренние помещения. Для отделки использовали современные материалы, а кабинеты сотрудников оборудовали всем необходимым», - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Особое внимание уделили удобству посетителей. В здании появилась отдельная зона для родителей с детьми, а для маломобильных граждан оборудовали пандус, широкие проходы, удобную навигацию и адаптированные зоны ожидания.

Как отметил замначальника УМВД России по Мурманской области Борис Макаревич, обновленное подразделение позволит повысить качество оказания государственных услуг.

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