Молодожены смогут получить новый штамп в «Паспорте Полярника»

На сегодняшний день оформлено 13,5 тысячи таких паспортов. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области появилась новая отметка в «Паспорте Полярника». С 8 июля туристы и жители региона, которые обручились или зарегистрировали брак в регионе, смогут получить штамп «На Севере с любовью».

«Паспорт Полярника» - это сувенирный документ, который выдают путешественникам и жителям региона. В него можно поставить памятные штампы за посещение достопримечательностей, участие в культурных событиях и различные туристические активности.

«С появлением новой печати количество штампов в проекте выросло до 47. Получить их можно в офисах Туристского информационного центра и на туристических объектах по всей Мурманской области», - сообщили в министерстве туризма и предпринимательства региона.

На сегодняшний день оформлено 13,5 тысячи таких паспортов. Для гостей региона сувенир стоит 1900 рублей, для жителей Мурманской области - 1400 рублей.

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