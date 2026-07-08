Строительство жилого комплекса в Мурманске выходит на финишную прямую. Фото: пресс-служба группы «Самолет».

В Мурманске продолжается возведение первого за последние три десятилетия крупного жилого комплекса. Монолитный каркас зданий первой очереди готов уже на 85%. В корпусах № 1, 2 и 3 идет устройство монолитных конструкций десятого этажа из четырнадцати запланированных. В корпусах № 4 и 5 работы ведутся на уровне восьмого этажа - их проектная высота варьируется от 9 до 12 этажей. Параллельно на всех объектах возводятся наружные стены и внутренние перегородки.

- Мы заканчиваем знаковый этап строительства проекта - монолит зданий практически готов. Быть первопроходцами в сегменте для нас означает нести особенный уровень ответственности перед людьми, и мы стремимся к тому, чтобы оправдать доверие покупателей и партнеров, – отметил руководитель проекта «Кольские Огни» группы «Самолет» Владимир Давыдов.

Завершение монолитного этапа - важная веха в строительстве. Комплекс станет первым крупным коммерческим жилым объектом в регионе за долгие годы. Его концепция предполагает создание комфортной городской среды с учетом сурового арктического климата. Проект реализуется при поддержке правительства Мурманской области в рамках стратегического плана развития «На Севере - Жить!».

В первой очереди запланировано пять жилых корпусов, которые примут 611 семей. Полное завершение строительства намечено на 2030 год. Квартиры в комплексе доступны по программе «Арктическая ипотека» с процентной ставкой 2% годовых.