Тайник под сиденьями не помог. Мужчина спрятал лосося и окуня в машине, но его раскрыли мурманские таможенники

Во время досмотра машины инспекторы обнаружили в багажнике самодельную перегородку из фанеры. Фото: Мурманская таможня

Сотрудники таможенного поста МАПП Борисоглебск остановили мужчину, который нелегально пытался провезти рыбу через российско-норвежскую границу.

57-летний автомобилист прибыл в Россию из Норвегии. Во время досмотра машины инспекторы обнаружили в багажнике самодельную перегородку из фанеры. За ней был оборудован тайник - в нише для запасного колеса и под задними пассажирскими сиденьями.

«В укрытии находилось замороженное филе лосося и морского окуня общим весом более 35 кг. Продукция была без заводской упаковки и маркировки. По словам водителя, он спрятал рыбу из-за большого объема и отсутствия необходимых разрешительных документов. Утверждал, что вез продукцию исключительно для личного потребления», - сообщает Мурманская таможня.

В отношении мужчины возбуждены два административных дела - за сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайника (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ) и за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС (ст. 16.3 КоАП РФ).

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