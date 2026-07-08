Власти Мурманска отказали епархии в передаче участка под храмом Спас на водах

Причиной отказа стало то, что земельный участок пересекают красные линии, установленные для проспекта Героев-Североморцев на участке от улицы Юрия Гагарина до улицы Челюскинцев. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Мурманска отказала Мурманской епархии в предоставлении в собственность земельного участка, что находится под храмом Спас на водах. Соответствующее постановление подписал глава города Иван Лебедев.

Как следует из документа, епархия обратилась с заявлением о предоставлении участка в собственность 17 июня 2026 года. Однако в мэрии пришли к выводу, что сделать это невозможно из-за требований земельного законодательства.

Причиной отказа стало то, что земельный участок пересекают красные линии, установленные для проспекта Героев-Североморцев на участке от улицы Юрия Гагарина до улицы Челюскинцев. В соответствии с действующим порядком такие земельные участки не могут быть переданы гражданам и юридическим лицам в собственность.

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