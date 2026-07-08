Турпоток из Индии в Мурманскую область вырос почти в 130 раз

Индийские партнеры высоко оценили темпы развития Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области.

В Мурманской области с рабочим визитом находится делегация из Индии. Стороны обсуждают развитие сотрудничества в промышленности, геологоразведке, добыче стратегических металлов, логистике и туризме. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Индийские партнеры высоко оценили темпы развития Мурманской области и выразили заинтересованность в реализации совместных проектов», - отметил глава региона.

Сотрудничество уже приносит конкретные результаты. Так, по итогам 2025 года Индия вошла в десятку крупнейших торговых партнеров Мурманской области, а товарооборот между регионом и этой страной вырос более чем на 60%. Также продолжает развиваться взаимодействие в сфере промышленности и логистики.

Значительно увеличился и туристический поток. Если в 2019 году Мурманскую область посетили всего 23 туриста из Индии, то в 2025 году регион принял уже около трех тысяч гостей. Таким образом, за шесть лет число туристов из этой страны выросло почти в 130 раз.