Глава Мурманска проведет три встречи с жителями города

По словам главы города, главная цель встреч - не только собрать обращения, но и вместе с мурманчанами сделать город более комфортным. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе глава Мурманска Иван Лебедев проведет ряд встреч с жителями города. Обсудить вопросы благоустройства и развития районов смогут жители всех трех округов.

По словам главы города, главная цель встреч - не только собрать обращения, но и вместе с мурманчанами сделать город более комфортным.

«Только вы, мурманчане, знаете свои дворы по-настоящему: замечаете, где не хватает света, где нужна удобная скамейка, а где пора обновить пространство. Ваши наблюдения - это и есть главный компас для наших дальнейших действий», - отметил мэр.

График встреч: 8 июля в 18:30 - Октябрьский округ, Мурманский политехнический лицей (ул. Папанина, 10). 9 июля в 18.30 - Первомайский округ, Мурманский международный лицей (пр. Ледокольный, 23). 10 июля в 18.30 - Ленинский округ, Центр культурного развития (ул. Аскольдовцев, 39).

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