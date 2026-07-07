У жителя Кандалакши за пьяную езду конфисковали Hyundai и передали в зону СВО

После оформления необходимых документов автомобиль передали Минобороны. Сейчас он используется военнослужащими в зоне проведения СВО. Фото: УФССП по Мурманской области

Житель Кандалакши лишился автомобиля после того, как повторно сел за руль пьяным. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение, лишив его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовав на 30 тысяч рублей.

Несмотря на это, северянин снова сел за руль пьяным. На этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Суд назначил мужчине штраф и постановил конфисковать принадлежащий ему автомобиль Hyundai Solaris в собственность государства.

«Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Кандалакши. После возбуждения исполнительного производства приставы нашли автомобиль и наложили на него арест. Позже судебный пристав направил в Министерство обороны России предложение передать конфискованный автомобиль. В ведомстве согласились принять транспортное средство», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

После оформления необходимых документов автомобиль передали Минобороны. Сейчас он используется военнослужащими в зоне проведения СВО.