15 выпускников МАУ начнут работать врачами в Мурманской области

В Мурманском арктическом университете прошел выпуск студентов по специальности «Лечебное дело». Дипломы получили 15 будущих врачей, которые вскоре начнут работать в медучреждениях Мурманской области.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, это уже второй выпуск врачей, подготовленных вузом.
«Теперь выпускникам предстоит пройти первичную аккредитацию в аккредитационно-симуляционном центре МАУ. После этого они смогут официально приступить к работе», - отметили в минздраве.
Большинство молодых врачей также планируют продолжить обучение в ординатуре. Лицензию на подготовку ординаторов университет получил в марте 2026 года.
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