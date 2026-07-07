15 выпускников МАУ начнут работать врачами в Мурманской области

Большинство молодых врачей также планируют продолжить обучение в ординатуре. Фото: Министерство здравоохранения Мурманской области / vk.com/minzdrav_51

В Мурманском арктическом университете прошел выпуск студентов по специальности «Лечебное дело». Дипломы получили 15 будущих врачей, которые вскоре начнут работать в медучреждениях Мурманской области.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, это уже второй выпуск врачей, подготовленных вузом.

«Теперь выпускникам предстоит пройти первичную аккредитацию в аккредитационно-симуляционном центре МАУ. После этого они смогут официально приступить к работе», - отметили в минздраве.

Большинство молодых врачей также планируют продолжить обучение в ординатуре. Лицензию на подготовку ординаторов университет получил в марте 2026 года.

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