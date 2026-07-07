В Мурманске уволенную беременную воспитательницу восстановили на работе через суд

Образовательное учреждение должно выплатить женщине средний заработок за время вынужденного прогула, а также предоставить ей отпуск по беременности и родам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гострудинспекция Мурманской области помогла восстановить на работе беременную сотрудницу мурманской школы № 20, которую ранее уволили.

Женщина работала в школе воспитателем. После увольнения она не согласилась с решением работодателя и обратилась за помощью в ведомство. Во время проверки инспектор труда провел профилактические мероприятия и объявил работодателю предостережение.

Так как восстановить сотрудника на работе можно только по решению суда, специалисты инспекции помогли женщине подготовить исковое заявление и сопровождали ее в ходе судебного разбирательства.

«Суд признал увольнение незаконным и обязал работодателя восстановить воспитательницу в прежней должности», - сообщили в Гострудинспекции.

Также образовательное учреждение должно выплатить женщине средний заработок за время вынужденного прогула, а также предоставить ей отпуск по беременности и родам.

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