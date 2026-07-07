Жителя Заполярного оштрафовали за незаконное хранение камчатского краба

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Печенгский районный суд признал жителя Заполярного виновным в нарушении правил рыболовства. Мужчина хранил в своем автомобиле четыре полупары камчатского краба в сыром виде, разделанного кустарным способом. Общий вес продукции составил 1,8 кг.
«Документов, подтверждающих законность происхождения краба, у мужчины не оказалось. Кроме того, добыча краба в этом районе и в указанный период была запрещена», - сообщили в суде.
Действия северянина квалифицировали по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Нарушителю назначили административный штраф в 1 212 рублей.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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