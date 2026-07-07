В Мурманской области уехавшую в Норвегию женщину заочно осудили за оправдание терроризма

Поводом для уголовного преследования стали публикации, размещенные осенью 2022 года в интернете. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Северный флотский военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении женщины, которая находится в международном розыске. Ее признали виновной по статьям о публичном оправдании терроризма и повторной дискредитации Вооруженных сил РФ.

Поводом для уголовного преследования стали публикации, размещенные осенью 2022 года в интернете.

«23 сентября 2022 года женщина, ранее привлеченная к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, опубликовала комментарий в интернет-группе одного из учебных заведений Архангельской области. Следствие и суд пришли к выводу, что запись содержала негативную оценку проведения СВО. Позже она продолжила размещать аналогичные сообщения в переписке с участниками сообщества», - сообщили в суде.

Затем, после теракта на Крымском мосту, северянка опубликовала на своей странице в соцсети публикации, которые суд признал публичным оправданием терроризма.

Поскольку с 2023 года женщина находится в Норвегии и объявлена в международный розыск, уголовное дело рассмотрели в ее отсутствие. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено в течение трех лет администрировать сайты и интернет-каналы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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