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НовостиПроисшествия7 июля 2026 9:02

В Мурманской области уехавшую в Норвегию женщину заочно осудили за оправдание терроризма

Северный флотский военный суд вынес заочный приговор по делу об оправдании терроризма
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поводом для уголовного преследования стали публикации, размещенные осенью 2022 года в интернете.

Поводом для уголовного преследования стали публикации, размещенные осенью 2022 года в интернете.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Северный флотский военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении женщины, которая находится в международном розыске. Ее признали виновной по статьям о публичном оправдании терроризма и повторной дискредитации Вооруженных сил РФ.

Поводом для уголовного преследования стали публикации, размещенные осенью 2022 года в интернете.

«23 сентября 2022 года женщина, ранее привлеченная к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, опубликовала комментарий в интернет-группе одного из учебных заведений Архангельской области. Следствие и суд пришли к выводу, что запись содержала негативную оценку проведения СВО. Позже она продолжила размещать аналогичные сообщения в переписке с участниками сообщества», - сообщили в суде.

Затем, после теракта на Крымском мосту, северянка опубликовала на своей странице в соцсети публикации, которые суд признал публичным оправданием терроризма.

Поскольку с 2023 года женщина находится в Норвегии и объявлена в международный розыск, уголовное дело рассмотрели в ее отсутствие. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено в течение трех лет администрировать сайты и интернет-каналы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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