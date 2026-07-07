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НовостиПроисшествия7 июля 2026 8:15

В июне в авариях на дорогах Мурманской области пострадали 79 человек

Восемь ДТП с пьяными водителями произошли в Мурманской области за июнь
Наталья ЛОБАНОВА
В июне в Мурманской области произошло 57 ДТП, в которых 79 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в региональном минтрансе.

В июне в Мурманской области произошло 57 ДТП, в которых 79 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в региональном минтрансе.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне в Мурманской области произошло 57 ДТП, в которых 79 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в региональном минтрансе.

«Единственное смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Р-21 «Кола» на 1349-м километре. Из-за столкновения автомобилей один человек погиб, еще двое были ранены», - уточнили в министерстве.

Также за месяц в регионе произошло восемь ДТП при участии пьяных водителей, в которых пострадали 17 человек.

Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения.

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