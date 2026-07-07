Большой противолодочный корабль «Североморск» вернулся из дальнего похода

Во время торжественной церемонии отличившимся военнослужащим экипажа вручили государственные и ведомственные награды. Фото: Пресс-служба Северного флота

Во флотской столице торжественно встретили большой противолодочный корабль БПК «Североморск», который завершил дальний поход и вернулся в пункт постоянного базирования.

Доклад о выполнении поставленных задач принял командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота Олег Шастов. Он поздравил экипаж с успешным завершением похода и отметил, что морякам пришлось выполнять задачи в условиях сложной международной обстановки.

Корабль провел в море более 200 суток, преодолел свыше 35 тысяч морских миль, сопровождал суда гражданского флота и обеспечивал их безопасность.

«Все поставленные задачи перед кораблем успешно решены», - подчеркнул Олег Шастов.

Во время торжественной церемонии отличившимся военнослужащим экипажа вручили государственные и ведомственные награды.

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