В Мурманской области в 2026 году капитально отремонтируют более 600 домов

В 2026 году в план ремонта включены 611 многоквартирных домов, где предстоит выполнить 2443 вида работ на общую сумму 8,7 млрд рублей. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области продолжается масштабная программа капремонта жилых домов. О ходе работ на оперативном совещании рассказала министр строительства региона Александра Карпова.

В 2026 году в план ремонта включены 611 многоквартирных домов, где предстоит выполнить 2443 вида работ на общую сумму 8,7 млрд рублей. На сегодняшний день подрядчики завершили обновление в 230 домах.

«Особое внимание уделено замене лифтового оборудования. Всего планируется установить 368 новых лифтов в 215 домах. Сейчас заменены 317 лифтов в 188 зданиях», - сообщили в минстрое региона.

Губернатор Андрей Чибис поручил держать на особом контроле сроки замены лифтов. В случае нарушения графика к подрядчикам будут оперативно применять меры, вплоть до приостановления действия контрактов.

Также в этом году планируется отремонтировать 139 фасадов, 149 крыш, 28 подвалов, 39 фундаментов и заменить 445 внутридомовых инженерных систем. В домах установят 61 новый теплообменник и модернизируют 60 индивидуальных тепловых пунктов.

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