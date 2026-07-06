В центре Мурманска из-за аварии несколько домов остались без холодной воды

В центре Мурманска произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Мурманска произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.

По данным «Мурманскводоканала», причиной аварии стало повреждение водопровода во время проведения земляных работ, которые выполняла подрядная организация ООО «ЭМ-Строй».

«До устранения аварии без холодной воды остаются жители следующих адресов: улица Октябрьская, 3, улица Володарского, 12, проспект Ленина, 81, 83, 85 и 87», - сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.

Специалисты уже работают на месте происшествия. По его словам, водоснабжение планируют восстановить в кратчайшие сроки.

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