В центре Мурманска из-за аварии несколько домов остались без холодной воды

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В центре Мурманска произошло аварийное отключение холодного водоснабжения.
По данным «Мурманскводоканала», причиной аварии стало повреждение водопровода во время проведения земляных работ, которые выполняла подрядная организация ООО «ЭМ-Строй».
«До устранения аварии без холодной воды остаются жители следующих адресов: улица Октябрьская, 3, улица Володарского, 12, проспект Ленина, 81, 83, 85 и 87», - сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.
Специалисты уже работают на месте происшествия. По его словам, водоснабжение планируют восстановить в кратчайшие сроки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru